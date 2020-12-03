Система скорой помощи США оказалась перед угрозой коллапса из-за ситуации с COVID-19
Ассоциация скорой помощи США предупредила Министерство здравоохранения и социальных служб о том, что система экстренной медицинской помощи сейчас находится «на пределе» из-за пандемии коронавируса
Ассоциация скорой помощи США предупредила Министерство здравоохранения и социальных служб о том, что система экстренной медицинской помощи сейчас находится «на пределе» из-за пандемии коронавируса.
В соответствующем обращении говорится, что система экстренной медицинской помощи «911» во всех американских штатах работает на пределе возможностей, а без оказания ей дополнительной помощи неизбежно произойдет коллапс, NBC News.
Сотрудники скорой помощи нуждаются в 2,62 млрд долларов из расчета 43,5 доллара на каждую из примерно 60 тысяч служб скорой помощи, реагирующих на экстренные вызовы службы «911».
В апреле система скорой помощи получила от властей 350 млн долларов, однако этого оказалось недостаточно.
США сейчас по-прежнему являются мировым лидером по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. В Штатах с начала пандемии выявили 13,6 миллиона заражений. 270 тысяч пациентов скончались от осложнений.