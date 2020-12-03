Губернатор Петербурга сообщил о дефиците препаратов от коронавируса в городе
Александр Беглов заявил о дефиците в городе лекарств для лечения коронавирусной инфекции. Также глава северной столице заявил, что «ощущается» нехватка противовирусных препаратов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о дефиците в городе лекарств для лечения коронавирусной инфекции. Также глава северной столице заявил, что «ощущается» нехватка противовирусных препаратов.
Что касается медицинских масок и других средств индивидуальной защиты, то их в Петербурге «достаточно», а цены на них «приемлемые», сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора.
Александр Беглов также в очередной раз заявил, что власти будут ужесточать антикоронавирусные меры, если ситуация в городе станет хуже.
Сейчас Петербург находится на втором месте среди регионов по общему числу заразившихся COVID-19. В сутки в северной столице выявляют более 3,6 тысяч новых случаев заражений.