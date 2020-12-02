02 декабря 2020, 18:34
Президент попросил правительство начать вакцинацию россиян от коронавируса на следующей неделе
Президент Владимир Путин дал поручение вице-премьеру Татьяне Голиковой уже на следующей неделе начать вакцинацию граждан от коронавирусной инфекции отечественными препаратами
Президент Владимир Путин дал поручение вице-премьеру Татьяне Голиковой уже на следующей неделе начать вакцинацию граждан от коронавирусной инфекции отечественными препаратами.
Глава государства заявил, что на сегодняшний день в России уже было произведено около 2 млн доз вакцины для профилактики COVID-19 «Спутник V». Первыми прививать планируется врачей и учителей. Власти подчеркнули, что вакцинация будет бесплатной и добровольной.
Напомним, ранее журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, почему Владимир Путин не сделал себе прививку вакциной «Спутник V», которая была зарегистрирована первой. Представитель Кремля на это заявил, что президент «не может использовать несертифицированную вакцину».