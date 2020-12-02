02 декабря 2020, 17:08
ВОЗ рекомендовала гражданам носить защитные маски даже на улице
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала жителям стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу носить защитные маски не только в общественных местах
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала жителям стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу носить защитные маски не только в общественных местах, но и на улице, если там не удается соблюсти социальную дистанцию.
Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что всеобщий масочный режим следует ввести там, где не обеспечена качественная вентиляция и не получается выдерживать дистанцию по меньшей мере в один метр. Рекомендация ВОЗ касается также школьников и студентов, которым ранее разрешалось не носить маски во время занятий.
Представитель ВОЗ отметила, что пока это самое значительное ужесточение рекомендаций по масочному режиму, сообщает Reuters.