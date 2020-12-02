«Рособоронэкспорт» до конца театрального сезона выкупил ложу в Большом театре за 10,5 млн рублей
Государственная компания «Рособоронэкспорт» (входит в корпорацию «Ростех») выкупит шестиместную ложу в Большом театре на весь оставшийся сезон. Информация об этом контракте с ГАБТ появилась на портале госзакупок
Государственная компания «Рособоронэкспорт» (входит в корпорацию «Ростех») выкупит шестиместную ложу в Большом театре на весь оставшийся сезон. Информация об этом контракте с ГАБТ появилась на портале госзакупок.
Шестиместная ложа обошлась «Рособоронэкспорту» в 10,5 млн рублей. То есть госкомпания заплатит за абонементы по 1,75 млн рублей в расчете на одного зрителя.
Ложу в Большом театре компания выкупала с 2017 по 2019 год. В год это обходилось в 16,5 млн рублей, а теперь «Рособоронэкспорт» заплатит 10,5 млн рублей за пользование ложей в течение 7 месяцев. При этом цена абонемента из расчета на месяц не изменилась и составляет 1,5 млн рублей, сообщают «Открытые медиа».
В «Рособоронэкспорте» заявили, что в ложу на спектакли они водят иностранные делегации и зарубежных дипломатов.