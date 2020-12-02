Глава петербургского комитета по культуре получил выговор из-за концертов Басты
В мэрии северной столицы сообщили, что выговор чиновнику объявили «за ненадлежащую координацию деятельности организаций культуры в части обеспечения соблюдения мер, направленных на противодействие распространению коронавируса»
Председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко получил выговор из-за скандала с концертом рэпера Басты в Ледовом дворце.
В мэрии северной столицы сообщили, что выговор чиновнику объявили «за ненадлежащую координацию деятельности организаций культуры в части обеспечения соблюдения мер, направленных на противодействие распространению коронавируса».
Напомним, 27-28 ноября в Ледовом дворе прошло два концерта Басты, в ходе которого зрители не соблюдали социальную дистанцию и не использовали защитные маски. Судя по видеозаписям с концерта, в партере люди стояли вплотную друг к другу, хотя организаторы должны были расставить там стулья, чтобы обеспечить дистанцию в 1,5 метра.
Комитет по культуре не увидел нарушений в организации концертов, а сам исполнитель заявил, что все антикоронавирусные требования были выполнены.
В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова распорядилась приостановить работу Ледового дворца в Петербурге и заявила о неуместности проведения столь массовых мероприятий во время пандемии.