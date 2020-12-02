02 декабря 2020, 15:02
В подмосковных Химках часть пешеходного моста обрушилась на железнодорожные пути
В ГУ МЧС по Московской области сообщили, что во время работ по демонтажу старого пешеходного моста на перегоне Химки - Сходя был задет несущий трос контактной сети над третьим путем железной дороги Октябрьского направления
Фото: РИА Новости
В подмосковных Химках на железнодорожные пути обрушилась часть пешеходного моста. По предварительным данным, инцидент произошел по вине рабочих.
В ГУ МЧС по Московской области сообщили РИА Новости, что во время работ по демонтажу старого пешеходного моста на перегоне Химки - Сходя был задет несущий трос контактной сети над третьим путем железной дороги Октябрьского направления.
Пресс-служба Октябрьской железной дороги сообщила, что демонтаж выполняла сторонняя организация.
В связи с происшествием в расписании движения поездов и электричек произоше сбой. Согласно последним данным, задержались восемь пригородных поездов и скоростной поезд «Сапсан».