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Бизнес
4 млрд оттенков коррупции
02 декабря 2020, 14:45

Налоговики усмотрели в компании дочери Дмитрия Пескова признаки фирмы-однодневки

Федеральная налоговая служба России внесла в Единый государственный реестр юридических лиц пометки о недостоверности сведений, предоставленных при регистрации компании «Лиза и Саша»

Налоговики усмотрели в компании дочери Дмитрия Пескова признаки фирмы-однодневки

Федеральная налоговая служба России внесла в Единый государственный реестр юридических лиц пометки о недостоверности сведений, предоставленных при регистрации компании «Лиза и Саша». Эта фирма принадлежит дочери пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавете.

Аналогичная пометка от налоговиков появилась и в регистрационных данных компании «Капитал инвест», которая принадлежит 19-летнему Даниле Шебунову - сыну Елены Каминскас, которую СМИ называют давней знакомой главы Минобороны Сергея Шойгу, сообщают «Открытые медиа».

Обе указанные компании были зарегистрированы в 2020 году. Фирма «Лиза и Саша» Елизаветы Песковой была создана в конце августа, а ее основным видом деятельности указано производство верхней одежды.

Фирма Данилы Шебунова, которого The Insider называл предполагаемым внебрачным сыном глава Минобороны, была создана в марте. По документам, компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

В Налоговой службе ранее поясняли, что пометка о недостоверности адреса, руководителя или учредителя нужна для того, чтобы сократить количество юридических лиц с «массовыми» директорами и расположенными в адресах «массовой регистрации» и обладающими признаками «фирм-однодневок».

Сначала налоговики проводят проверку в отношении компании и просят учредителя предоставить достоверные данные. Если директор компании не отвечает на запрос, то в ЕГРЮЛ вносится соответствующая пометка. ФНС также имеет право через полгода ликвидировать компанию без решения суда.

Компания «Лиза и Саша» зарегистрирована по адресу Сущевская улица, 27/2. Там же зарегистрированы еще 1 338 различных фирм. «Капитал Инвест», как и еще 37 предприятий, зарегистрирован на улице Неверовского.

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