Администрация московского ТЦ «Метрополис» вводит систему QR-кодов для посетителей
Администрация московского торгово-развлекательного центра «Метрополис» ввела систему посещения по QR-кодам. Ранее такая система была введена в обязательном порядке для московских баров и ночных клубов
Администрация московского торгово-развлекательного центра «Метрополис» ввела систему посещения по QR-кодам в связи с пандемией коронавируса. Ранее такая система была введена в обязательном порядке для московских баров и ночных клубов, однако власти города призвали и другие организации присоединиться к ней.
Директор по маркетингу «Метрополиса» Александр Серегин сообщил «Открытым медиа», что пока система посещения по QR-кодам для торговых предприятий является рекомендательной, но если мэрия Москвы сделает ее обязательной, то и в ТЦ она тоже будет обязательной.
«Мы подумаем, как это контролировать», - добавил Серегин.
Ранее сообщалось, что к столичной системе QR-кодов добровольно присоединилась сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс».