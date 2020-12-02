В Мегионе депутата от «Единой России» обвинили в нападении на предпринимательницу
Следственный комитет по ХМАО возбудил уголовное дело в отношении местного депутата от «Единой России» Лечи Арсаева. Его подозревают в нападении на гендиректора «Мегионгорстроя» Анаиту Анисян
Следственный комитет по ХМАО возбудил уголовное дело в отношении местного депутата от «Единой России» Лечи Арсаева. Его подозревают в нападении на гендиректора «Мегионгорстроя» Анаиту Анисян. Поводом для конфликта стали работы по капитальному ремонту жилых домов, которые потерпевшая отказалась принимать.
Дело возбуждено по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Лечи Арсаев является депутатом гордумы Мегиона и гендиректором ООО «Северстрой». Эта компания в рамках госконтракта занимается капитальным ремонтом жилых домов в городе. Компания «Мегионгорстрой» Анаиты Анисян контролирует и принимает работы по капремонту.
30 октября депутат и предпринимательница принимали участие в совещании у мэра Мегиона. Анисян признала представителей ООО «Северстрой» ненадлежащей и отказалась их принимать. Далее, по версии следствия, Арсаев «из личной неприязни нанес предпринимательнице не менее трех ударов рукой в область головы», сообщает «КоммерсантЪ».
Женщине понадобилась госпитализация, а депутату теперь грозит наказание в виде двух лет лишения свободы.
В «Единой России» участие своего депутата в драке с женщиной пока не прокомментировали.
Сам Лечи Арсаев уголовное преследование против себя назвал провокацией и заявил, что не бил г-жу Анисян, а лишь «бросил в ее сторону документы». Мэр Мегиона Олег Дейнека заявил, что на совещании произошла «какая-то потасовка», но деталей он не увидел, так как отвлекся на телефонный разговор.