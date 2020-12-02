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02 декабря 2020, 13:30

Власти Азербайджана учредили День Победы в войне за Нагорный Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что День Победы был учрежден с целью «увековечить беспрецедентную победу, которая стала праздником силы нашего народа и нашей национальной гордости»

Власти Азербайджана учредили День Победы в войне за Нагорный Карабах

Власти Азербайджана учредили День победы по случаю окончания войны в непризнанной республике Нагорный Карабах. Праздник страна планирует отмечать каждый год 10 ноября.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что День Победы был учрежден с целью «увековечить беспрецедентную победу, которая стала праздником силы нашего народа и нашей национальной гордости», сообщает ТАСС.

27 сентября, когда начались военные действия в Нагорном Карабахе, станет Днем памяти погибших.

Напомним, что 10 ноября Азербайджан и Армения при участии России подписали мирный договор, согласно которому под контроль Баку перешли несколько районов Нагорного Карабаха. Жители Армении назвали это мирное соглашение позором для страны.

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