Глава Приморского края заявил, что на восстановление Владивостока после ледяного дождя понадобится год
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что на полное устранение последствий обрушившегося на регион ледяного дождя понадобится около года
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что на полное устранение последствий обрушившегося на регион ледяного дождя понадобится около года.
Глава края сообщил в беседе с ТАСС, что последствия стихии оказались настолько значительными, что «тут работы как минимум на год».
По словам Кожемяко, необходимо оценить ущерб лесному хозяйству и заняться созданием надежной системы энергоснабжения.
Напомним, что из-за ледяного дождя, который практически полностью парализовал Владивосток и его окрестности, без света и отопления остались более 100 тысяч человек. Остров Русский оказался отрезан от материковой части города из-за обледенения моста.
Ранее прокуратура Владивостока заявила, что из-за недосмотра чиновников город оказался не готов к чрезвычайной ситуации.