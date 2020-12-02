02 декабря 2020, 12:51
Народный артист Борис Плотников скончался в возрасте 71 года
Народный артист России Борис Плотников скончался на 72-м году жизни. Ректор ГИТИС Григорий Заславский сообщил, что у актера был коронавирус. Последнюю неделю он находился на аппарате ИВЛ
Народный артист России Борис Плотников скончался на 72-м году жизни. Ректор ГИТИС Григорий Заславский сообщил ТАСС, что у актера был коронавирус. Последнюю неделю он находился на аппарате ИВЛ.
Борис Плотников родился в 1949 году в Невьянске Свердловской области. Он окончил Свердловское театральное училище и филологический факультет Уральского государственного университета.
Его дебют на театральной сцене случился в 1970 году, а спустя 6 лет он начал сниматься в кино. Самой его известной работой стала роль доктора Борменталя в картине «Собачье сердце».
Звание народного артиста России Борис Плотников получил в 1998 году.