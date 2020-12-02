02 декабря 2020, 12:44
Глава СВР рассказал о работе Дмитрия Менделеева и Александра Грибоедова на разведку
В интервью журналу «Историк» силовик сообщил, что до того, как внешняя разведка в России была сформирована в качестве отдельной структуры, функции разведчиков выполняли граждане разных профессий
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал о сотрудничестве известных исторических личностей с разведкой.
В интервью журналу «Историк» силовик сообщил, что до того, как внешняя разведка в России была сформирована в качестве отдельной структуры, функции разведчиков выполняли граждане разных профессий.
Так, по словам Нарышкина, на разведку работали химик Дмитрий Менделеев, князь Петр Вяземский, географ Николай Пржевальский и литератор Александр Грибоедов.
По данным главы СВР, Дмитрию Менделееву в свое время удалось добыть информацию, благодаря которой в России смогли создать безопасное производство бездымного пороха на основе пироксилина.
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