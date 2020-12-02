Верховный суд России разрешил магазинам не обслуживать покупателей без масок
Верховный суд России разрешил магазинам и другим торговым предприятиям не обслуживать покупателей, которые отказываются использовать защитные маски во время пандемии коронавируса
Верховный суд России разрешил магазинам и другим торговым предприятиям не обслуживать покупателей, которые отказываются использовать защитные маски во время пандемии коронавируса.
Соответствующее решение было принято Верховным судом в ходе рассмотрения иска Смоленского центра права и социологии, который оспаривал рекомендации Минпромторга по введению в регионах масочного режима.
В решении высшей судебной инстанции говорится, что граждане должны выполнять предписания в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
Напомним, что масочный режим сначала вводился на региональном уровне, а в конце октября власти страны объявили всероссийский масочный режим, который предполагает использование средств защиты от вируса в магазинах, в транспорте и других общественных местах. При этом магазинам грозят крупные штрафы за обслуживание покупателей без масок.