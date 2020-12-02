02 декабря 2020, 11:43
Управделами президента заказало два люксовых автомобиля по 10,8 млн рублей каждый
Государственное предприятие «Автобаза № 2», подведомственное Управлению делами президента, выделило 21,4 млн рублей на покупку двух автомобилей представительского класса. Каждый автомобиль обойдется бюджету в 10,8 млн рублей
Государственное предприятие «Автобаза № 2», подведомственное Управлению делами президента, выделило 21,4 млн рублей на покупку двух автомобилей представительского класса. Каждый автомобиль обойдется бюджету в 10,8 млн рублей.
В тендерной документации не указаны конкретные модель и марка машин, но отмечается, что двигатели у них должны быть объемом не менее 4,3 литра и мощностью не менее 530 лошадиных сил. «МБХ медиа» предполагает, что Управделами планирует закупить BMW 8 серии.
Напомним, что «Автобаза № 2» Управделами президента обслуживает депутатов Госдумы, членов правительства, а также подразделения Фельдъегерской службы. В ноябре ФГБУ уже заказало 108 автомобилей общей стоимостью 175,7 млн рублей.