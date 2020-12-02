Общественная палата предложила запретить суррогатное материнство и рекламу ЭКО
Общественная палата (ОП) предложила законодательно запретить суррогатное материнство как для иностранных граждан, так и для одиноких россиян. Также общественники предлагают запретить рекламу процедуры ЭКО, которая помогает многим парам родить ребенка
Общественная палата (ОП) предложила законодательно запретить суррогатное материнство как для иностранных граждан, так и для одиноких россиян. Также общественники предлагают запретить рекламу процедуры ЭКО, которая помогает многим парам родить ребенка.
«Известия» сообщают, что инициативу Общественной палаты одобрили в Государственной думе. Так, член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Земцов отметил, что данная область сейчас практически никак не регулируется законом, что «наносит ущерб здоровью как детей, так и женщин, которые вынашивают ребенка».
8 декабря запрет суррогатного материнства планируется обсудить на совместном заседании членов Общественной палаты, депутатов Госдумы, детских омбудсменов и профильных врачей.
Ранее с инициативой запретить суррогатное материнство, если ребенка планируется передать иностранным гражданам, выступила депутат Ирина Яровая. Она заявила, что Россия не должна становиться «инкубатором суррогатного материнства для иностранцев».
С таким заявлением Ирина Яровая выступила из-за дела врачей-репродуктологов. Напомним, СКР возбудил уголовное дело о торговле людьми после того, как в одной из московских квартир обнаружили пятерых младенцев. По версии следствия, детей планировали передать родителям из Китая, однако из-за пандемии коронавируса и закрытия границ новорожденные остались в России. Обвиняемыми по делу стали врачи, которые наблюдали суррогатных матерей.
В свою очередь депутат Оксана Пушкина призвала не допустить криминализации суррогатного материнства и приравнивания его к торговле людьми.