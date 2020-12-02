02 декабря 2020, 10:56
В России за сутки коронавирус выявили еще у 25 345 человек
В России за прошедшие сутки выявили 25 345 новых случаев заражений коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит федеральный оперштаб по контролю за распространением болезни
В России за прошедшие сутки выявили 25 345 новых случаев заражений коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит федеральный оперштаб по контролю за распространением болезни.
За минувшие сутки от осложнений скончались 589 ковидных пациентов. Общее число умерших от новой инфекции, по данным оперштаба, составило уже 41 053 человека.
В Москве зарегистрировали 5 191 новый случай заражения, в Петербурге – 3 684, в Московской области – 1 148, в Нижегородской области – 473, в Свердловской области – 370, в Ростовской области – 337, в Красноярском крае – 335, в Воронежской области – 351, в Архангельской области – 395.