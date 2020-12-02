02 декабря 2020, 10:48
Белгородская область первой из регионов объявила 31 декабря выходным днем
Власти Белгородской области решили сделать 31 декабря 2020 года выходным нем. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Вячеслав Гладков
Власти Белгородской области решили сделать 31 декабря 2020 года выходным нем. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Вячеслав Гладков.
Согласно решению властей, рабочий день переносится с 31 декабря (четверг) на 26 декабря (суббота), сообщает РИА Новости.
Белгородская область стала первым российским регионом, власти которого сделали последний день уходящего года выходным.
Ранее член Общественной палаты и глава «Трезвой России» Султан Хамзаев направил обращение губернаторам с призывом объявить 31 декабря нерабочим днем. Общественник отметил, что этот день граждане должны проводить не на работе, а в кругу семьи, чтобы сделать атмосферу Нового года более праздничной и домашней.
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