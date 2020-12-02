02 декабря 2020, 10:42
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заразился коронавирусом
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заразился коронавирусной инфекцией. Об этом чиновник сам сообщил в соцсетях. «Зацепило и меня: положительный тест на ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь. Берегите себя!» - сообщи Алексей Кудрин
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заразился коронавирусной инфекцией. Об этом чиновник сам сообщил в соцсетях.
«Зацепило и меня: положительный тест на ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь. Берегите себя!» - сообщи Алексей Кудрин.
Также сообщается, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом.
Кроме того, с COVID-19 в одну из больниц Екатеринбурга госпитализировали отца министра здравоохранения Михаила Мурашко Альберта Мурашко. Ранее коронавирусом переболела мать министра, а он сам уходил на двухнедельную самоизоляцию.