02 декабря 2020, 08:17
Единственный в России производитель одежды для космонавтов объявил о своей ликвидации
Единственный в России производитель одежды для космонавтов компания «Кентавр-Наука» объявила о своей ликвидации. Такое решение было принято в связи с кончиной гендиректора компании и дизайнера космической одежды Александра Ярова
Единственный в России производитель одежды для космонавтов компания «Кентавр-Наука» объявила о своей ликвидации. Такое решение было принято в связи с кончиной гендиректора компании и дизайнера космической одежды Александра Ярова.
«Кентавр-Наука» занимается производством летных комбинезонов для космонавтов, нижнего белья, комплектов «Браслет» для адаптации к условиям невесомости, изделий «Кентавр» для защиты космонавтов от перегрузок во время посадки и т.д.
По данным РИА Новости, после ликвидации компании ее сотрудники перейдут в Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, где продолжат выпускать продукцию для космонавтов.