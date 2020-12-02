Структура «Сбера» может стать единым поставщиком вакцин против коронавируса
С инициативой сделать «Иммунотехнологии» единым поставщиком вакцин против COVID-19 на госзакупках выступил глава Минздрава Михаил Мурашко. Чиновник заявил, что компания обладает «всеми необходимыми возможностями для удовлетворения нужд госзаказчиков»
Структура «Сбера» «Иммунотехнологии» может стать единым поставщиком вакцин против коронавирусной инфекции.
С инициативой сделать «Иммунотехнологии» единым поставщиком вакцин против COVID-19 на госзакупках выступил глава Минздрава Михаил Мурашко. Чиновник заявил, что указанная компания обладает «всеми необходимыми возможностями и компетенциями для оптимального удовлетворения нужд госзаказчиков».
«Ведомости» сообщают, что Минздрав уже подготовил проект распоряжения правительства о наделении компании статусом единого поставщика.
По предварительным подсчетам, статус единого оператора может принести структуре «Сбера» доход в 7,5 млрд рублей.
Межу тем, директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов отметил, что у компании «Иммунотехнологии» нет собственных производственных и логистических мощностей, поэтому в рамках исполнения госконтрактов ей придется привлекать сторонних дистрибуторов, которые смогут обеспечить хранение препаратов при необходимом температурном режиме.