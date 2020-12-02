Медики выявили преждевременное старение у переболевших коронавирусом
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила о преждевременном старении людей, которые переболели коронавирусом. Преждевременное старение организма грозит даже тем, кто перенес COVID-19 в легкой форм
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила о преждевременном старении людей, которые переболели коронавирусом. Специалист считает, что преждевременное старение организма грозит даже тем, кто перенес COVID-19 в легкой форме.
Анча Баранова сообщила, что врачи обследовали людей, перенесших COVID-19 в умеренной и легкой форме, и обнаружили у 70% из них патологию некоторых внутренних органов. При этом основная патология была не сердечная, а жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, однако в случае переболевших коронавирусом такие патологии обнаруживались у 40-летних пациентов.
Таким образом, говорит профессор, коронавирусная инфекция «приближает старость» и «забирает ресурсы».