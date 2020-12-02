В Петербурге уже третьего оппозиционного мундепа лишили мандата по требованию губернатора
Депутаты муниципального округа «Финляндский» проголосовали за лишение депутатского мандата самовыдвиженца Светланы Уткиной. Лишить мандата независимого депутата потребовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Депутаты муниципального округа «Финляндский» проголосовали за лишение депутатского мандата самовыдвиженца Светланы Уткиной. Лишить мандата независимого депутата потребовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Требование главы северной столицы поддержали 10 депутатов «Финляндского округе» из 18.
Александр Беглов в своем ходатайстве указал, что Светлана Уткина не указала в своей декларации нулевой банковский счет, а размер компенсации от муниципалитета она внесла с учетом налогового вычета. Эти нарушения губернатор признал «существенными».
Светлана Уткина стала уже третьим независимым мундепом, лишившимся мандата по требованию губернатора. Ранее аналогичная участь постигла представительницу «Яблока» Веру Морозову в МО «Малая Охта» и Анну Каруличеву из «Нарвского округа».
В комитете по территориальному развитию порталу Znak.com сообщили, что ошибки в документах нашли не только у оппозиционных муниципальных депутатов, но и у представителей других партий. Но пока мандатов лишают только независимых мундепов.