Прокуратура заявила о ненадлежащей работе мэрии Владивостока по ликвидации последствий ледяного дождя
Прокуратура Владивостока проверила работу мэрии города по ликвидации последствий ледяного дождя и пришла к выводу, что столица Приморского края вообще ненадлежащим образом была готова к чрезвычайным ситуациям
Прокуратура Владивостока проверила работу мэрии города по ликвидации последствий ледяного дождя и пришла к выводу, что столица Приморского края вообще ненадлежащим образом была готова к чрезвычайным ситуациям.
В отчете надзорного ведомства говорится, что объекты инженерной инфраструктуры во Владивостоке содержались «ненадлежащим образом», а ответственные чиновники из мэрии не обновляли перечень резервных и автономных источников электричества на случай возникновения ЧС.
Это привело к тому, что после ледяного дождя, который фактически парализовал весь город, оперштаб по ликвидации последствий стихии принимал несогласованные действия. Кроме того, процесс подключения жилых домов и объектов инфраструктуры к отоплению и электричеству оказался слишком затянут.
Прокуратура также заявила, что мэрия Владивостока слишком долго решает вопрос с электроснабжением острова Попова и его транспортным сообщением с материковой частью города.
Напомним, что из-за ледяного дождя во Владивостоке без электричества остались более 100 тысяч человек. Остров Русский из-за обледенения моста до сих пор остается отрезанным от материковой части города.