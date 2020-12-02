Производитель консервов из Новосибирска зарегистрировал товарный знак «Печенеги»
Сибирская компания решила зарегистрировать товарный знак «Печенеги» после знаменитого выступления президента Владимира Путина о трудностях, с которыми пришлось столкнуться России в разное время
Роспатент разрешил производителю консервов ООО «РКК Сибирь» зарегистрировать товарный знак «Печенеги».
Директор департамента маркетинга «РКК Сибирь» Дмитрий Петров сообщил «Открытым медиа», что компания решила зарегистрировать товарный знак «Печенеги» после знаменитого выступления президента Владимира Путина о трудностях, с которыми пришлось столкнуться России в разное время.
«Это по мотивам, да. На какой-то момент это было хайповой историей. Сейчас немного подутихло и подзабылось, но мы решили увековечить и материализовать», - заявил бизнесмен
Под брендом «Печенеги» новосибирская компания планирует выпускать паштет из печени. Презентация товара состоится весной 2021 года. Сейчас технологи еще работают над рецептом паштета, чтобы этот продукт «стал хитом».
Напомним, что печенеги наряду с половцами стали интернет-мемом после обращения Владимира Путина к россиянам в начале пандемии коронавируса. «Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы - со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную», - заявил глава государства.