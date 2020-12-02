В Кабуле перед машиной с российскими дипломатами взорвалась бомба
В Кабуле рядом с автомобилем, в котором находились российские дипломаты, взорвалось самодельная бомба. О происшествии сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
В Кабуле рядом с автомобилем, в котором находились российские дипломаты, взорвалось самодельная бомба. О происшествии сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Самодельное взрывное устройство было приведено в действие недалеко от здания российского посольства. В результате происшествия дипломатические работники получили легкие контузии.
Мария Захарова сообщила, что объектом атаки должен был стать двигавшийся перед дипломатической автомашиной пикап Афганских национальных сил безопасности с военнослужащими на борту. Также рассматривается версия об атаке непосредственно на дипломатов.
МИД РФ потребовал от властей Афганистана провести тщательное расследование инцидента и принять меры по обеспечению безопасности сотрудников российского посольства.