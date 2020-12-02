Власти Чечни во время пандемии проведут новогодний концерт с участием Рамзана Кадырова
Власти Чеченской республики на вторую половину декабря запланировали проведение массовых новогодних мероприятий, хотя Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал ограничить празднования из-за пандемии коронавируса
Власти Чеченской республики на вторую половину декабря запланировали проведение массовых новогодних мероприятий, хотя Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал ограничить празднования из-за пандемии коронавируса.
В списке мероприятий – концерт с участием главы республики Рамзана Кадырова. Согласно опубликованной на портале госзакупок заявке, трехчасовой концерт должен быть проведен в период с 25 по 31 декабря.
На организацию мероприятия власти Чечни выделили 4,1 млн рублей из бюджета. Сам концерт пройдет в зале, который рассчитан на 500 и более человек.
При этом в тендерной документации нет никаких указаний о необходимости соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.
Примечательно, что еще 20 ноября Рамзан Кадыров заявлял, что массовые новогодние мероприятия в регионе отменяются из-за пандемии коронавируса.