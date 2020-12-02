02 декабря 2020, 01:37
В немецком городе Трир водитель намеренно въехал в толпу людей. Есть погибшие
Власти города сообщили, что в результате происшествия погибли четыре человека, в том числе маленькая девочка. Еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести
Фото: АР
В городе Трир на западе Германии водитель автомобиля на большой скорости въехал в пешеходную зону, где в момент происшествия находились люди.
Местное издание Focus сообщает, что внедорожник ехал со скоростью 70-80 километров в час, а водитель не сигналил и не пытался сбросить скорость.
Власти города сообщили, что в результате происшествия погибли четыре человека, в том числе маленькая девочка. Еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
Водитель внедорожника задержан. Это 51-летний гражданин Германии, который проживает в пригороде Трира. По предварительным данным, у мужчины были проблемы с алкоголем. Полицейские сейчас выясняют мотивы водителя.