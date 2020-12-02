В Брюсселе полиция задержала депутата Европарламента за участие в оргии во время карантина
Европейский филиал издания Politico сообщает, что в полицию поступил сигнал о нарушении карантина по коронавирусу. Приехавшие на вызов правоохранители обнаружили в баре 25 обнаженных людей
Одного из депутатов Европарламента задержали с поличным во время ночной оргии в брюссельском баре. В этой вечеринке принимали участие 25 человек.
Европейский филиал издания Politico сообщает, что в полицию поступил сигнал о нарушении карантина по коронавирусу. Приехавшие на вызов правоохранители обнаружили в баре 25 обнаженных людей.
Некоторые участники оргии пытались сбежать, но были задержаны. В числе задержанных оказался депутат Европарламента. Политик заявил полицейским, что обладает неприкосновенностью. Однако силовики ответили ему, что этот закон не имеет силы, если депутата застали с поличным.
Полиция Брюсселя не сообщила имени задержанного депутата, однако сразу же после инцидента стало известно об отставке представителя венгерской партии ФИДЕС Йожефа Сайера. Позже сам депутат подтвердил, что его отставка связана с участием в вечеринке, сообщает Reuters.