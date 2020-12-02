В московском районе Сокольники ввели карантин по бешенству домашних животных
Согласно постановлению мэра, в период действия карантина по бешенству в Сокольниках запрещается проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными, а также вывозить собак и кошек за пределы района
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в районе Сокольники карантин из-за бешенства домашнего животного сроком на два месяца – до 1 февраля 2021 года.
Согласно постановлению мэра, в период действия карантина по бешенству в Сокольниках запрещается проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными, а также вывозить собак и кошек за пределы района.
Комитету ветеринарии города Москвы поручили обеспечить контроль за соблюдением карантина и выполнением мероприятий по ликвидации очага бешенства животных на территории Сокольников.