Жителям Кузбасса посоветовали пить морсы из-за вредных выбросов в атмосферу
Жителям Кемеровской области, на территории которой с 22 ноября действует режим «черного неба», посоветовали для минимизации негативных последствия для здоровья «пить больше морса»
Жителям Кемеровской области, на территории которой с 22 ноября действует режим «черного неба», посоветовали для минимизации негативных последствия для здоровья «пить больше морса». Такую рекомендацию гражданам дали в региональном управлении Роспотребнадзора в связи с превышением объема вредных веществ в атмосфере.
По данным санитарного ведомства, предельно допустимые значения бензоперена в городах Кемерово и Новокузнецк превышены в 3,4 раза. В целях профилактики хронических заболеваний Роспотребнадзор помимо употребления ягодных морсов посоветовал жителям Кузбасса избегать прогулок и занятий спортом на открытом воздухе, не проветривать квартиры, а также отказаться от использования личного авто.
Режим «черного неба», введенный из-за превышения в воздухе вредных веществ, действует в области минимум до 2 декабря. Опасные для здоровья и экологии вещества выбрасывают в атмосферу региональные предприятия. При этом в Росприроднадзоре и администрации области объясняют неблагоприятные экологические условия «географическим расположением» региона. Власти заявляют, что в морозную безветренную погоду нарушается движение слоев воздуха, поэтому над городами повисает смог.