01 декабря 2020, 18:37
Визит Владимира Путина в Тобольск спровоцировал огромные пробки на въезде в город
Визит президента Владимира Путина в Тобольск спровоцировал огромные пробки на подъезде к городу со стороны Тюмени. Водители сообщили, что движение на трассе полностью остановилось, поскольку сотрудники ДПС перекрыли проезд для фур и легковушек
Фото: Kremlin.ru
Визит президента Владимира Путина в Тобольск спровоцировал огромные пробки на подъезде к городу со стороны Тюмени. Водители сообщили, что движение на трассе полностью остановилось, поскольку сотрудники ДПС перекрыли проезд для фур и легковушек.
«Старики и дети в машинах. Все стоят. Разве так можно? Если бы Владимир Владимирович знал, что здесь происходит, он бы не одобрил такое», - рассказал один из водителей порталу 72.ru.
В региональном управлении ГИБДД отказались комментировать пробку из-за визита главы государства.
Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Тобольск 1 декабря и посетил нефтехимический комплекс «ЗапСибНефтехим». Перед его приездом в город несколько раз прилетали самолеты специального летного отряда «Россия».