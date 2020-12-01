01 декабря 2020, 17:15
Глава Роспотребнадзора призвала ограничить проведение новогодних мероприятий
Главный санитарный врач России заявила, что в условиях высоких темпов распространения коронавируса проведение любых зрелищно-развлекательных мероприятий недопустимы
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала власти ограничить праздничные мероприятия по случаю Нового года и Рождества.
Главный санитарный врач России заявила, что в условиях высоких темпов распространения коронавируса проведение любых зрелищно-развлекательных мероприятий недопустимы, сообщает ТАСС.
Анна Попова выразила надежду, что «грамотное проведение» и четкое соблюдение всех противоэпидемиологических требований в праздники позволит сохранить здоровье российских граждан.
Напомним, ранее власти Москвы и Московской области уже объявили об отказе от проведения новогодних фестивалей и ярмарок в связи с пандемией COVID-19. В ряде регионов также был введен запрет на проведение новогодних корпоративов.