СКР массово вызывает на допрос ветеранов по делу о преступлениях фашистов в Сталинграде
Сотрудники Следственного комитета России начали массово вызывать на допросы пожилых людей, которые могли быть свидетелями преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны
Сотрудники Следственного комитета России начали массово вызывать на допросы пожилых людей, которые могли быть свидетелями преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны.
Так, родственники бывшего узника нацистских лагерей, 94-летнего жителя Волгограда Василия Н. рассказали «Новой газете», что их дедушка накануне получил повестку на допрос в СК. Допрос проводится в рамках уголовного дела по факту совершения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками убийств не менее 1700 советских граждан из числа мирного населения в период оккупации Сталинградской области с 17.07.1942 по 02.02.1943.
Внук ветерана связался со следователем и узнал от него, что такие повестки направляют всем возможным очевидцам тех событий. Только в Центральном районе Волгограда повестки на допрос направили 80 гражданам.
В Следственном комитете также сообщили, что основные следственные действия по делу о геноциде – это экспертизы и полевые раскопки.