Роспотребнадзор приостановил работу Ледового дворца в Петербурге после концерта Басты
Роспотребнадзор приостановил работу Ледового дворца в Санкт-Петербурге после скандального концерта рэпера Басты, на котором, по словам очевидцев, не соблюдались антикоронавирусные меры
Роспотребнадзор приостановил работу Ледового дворца в Санкт-Петербурге после скандального концерта рэпера Басты, на котором, по словам очевидцев, не соблюдались антикоронавирусные меры.
Главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что «массовые мероприятия в нынешней эпидемической ситуации недопустимы».
Два концерта Басты прошли в конце прошлой недели в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Посетители поделились в соцсетях фотографиями и видео с концертов, на которых видно, что зрители не используют защитные маски и не соблюдают социальную дистанцию.
Сам исполнитель заявил, что все антикоронавирусные требования при организации мероприятия были соблюдены. Тем не менее, комитет по культуре Петербурга и городское управление Роспотребнадзора решили провести проверку.
Отметим, что ситуация с коронавирусом в северной столице сейчас одна из самых сложных по России. Ежедневно в городе регистрируют более 3600 новых случаев заражения COVID-19.