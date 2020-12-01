Минздрав выразил тревогу по поводу ситуации с коронавирусом в Петербурге и Калининграде
Глава правительства Михаил Мишустин в очередной раз призвал глав регионов с высокой заболеваемостью коронавирусом вводить ограничения. Такое заявление премьер сделал на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19
Глава правительства Михаил Мишустин в очередной раз призвал глав регионов с высокой заболеваемостью коронавирусом вводить ограничения. Такое заявление премьер сделал на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.
В свою очередь глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что наибольшую тревогу властей вызывает ситуация с коронавирусом в Калининградской области и Санкт-Петербурге.
Министр Мурашко также сообщил, что в 17 российских регионах на сегодняшний день осталось менее 5% свободных коек в больницах, в том числе и резервных госпиталях.
«Руководители регионов, где высокая заболеваемость, и система здравоохранения серьезно загружена, должны более решительно применять ограничительные меры», - заявил по данному поводу глава правительства.