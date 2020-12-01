Жалоба на «Дом с маяком» поступила силовикам до того, как хоспис получил первый наркотический препарат
Стали известны подробности проверки, которую сотрудники правоохранительных органов по жалобе провели в детском хосписе «Дом с маяком». Теперь из-за этой проверки организации грозит крупный штраф или приостановка деятельности
Стали известны подробности проверки, которую сотрудники правоохранительных органов по жалобе провели в детском хосписе «Дом с маяком». Теперь из-за этой проверки организации грозит крупный штраф или приостановка деятельности.
По данным «Коммерсанта», жалоба, которая стала поводом для проведения внеплановой проверки, поступила силовикам за сутки до того, как хоспис закупил первый наркотический препарат. «Дом с маяком» получил на это соответствующее разрешение.
Глава юридического отдела Центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Анастасия Жданова рассказала, что полицейские даже не предоставили документы для обоснования проверки. Документы силовики показали только после «настойчивой просьбы» главврача Григория Климова и юриста.
«Дом с маяком» обвиняют в нарушении правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, распределения, перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств. Поводом для обвинения стали несоответствия в журнальных записях.
Возбужденное в отношении хосписа административное дело суд должен рассмотреть на этой неделе.
Соучредитель «Дома с маяком» Лидия Мониава рассказала, что в МВД поступила жалоба на то, что одному из детей выписывают неправомерно много наркотических препаратов, из-за чего он все время спит. При этом ребенок получает лекарства через систему здравоохранения, а не в хосписе. Кроме того, у этого пациента «все болит» из-за контрактур и вывиха тазобедренного сустава. Без фентанилового пластыря ребенок все время плачет от боли.