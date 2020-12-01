Российские олигархи с начала 2020 года разбогатели на 486 млн долларов
Совокупное состояние российских богачей с начала 2020 года увеличилось на 486 млн долларов. Свое состояние миллиардеры преумножили в основном благодаря росту мировых фондовых рынков в ноябре на фоне сообщений о создании эффективных вакцин от коронавируса
Совокупное состояние российских богачей с начала 2020 года увеличилось на 486 млн долларов. Свое состояние миллиардеры преумножили в основном благодаря росту мировых фондовых рынков в ноябре на фоне сообщений о создании эффективных вакцин от коронавируса.
Рост благосостояния российских олигархов в 486 млн долларов оценило РИА Новости на основании данных обновленного рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). В этот рейтинг входят 22 российских бизнесмена. Общий доход олигархов высчитывали с учетом финансовых потерь бизнесменов, которым в этом году повезло меньше.
Так, основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин разбогател с начала 2020 года на 775 млн долларов, а его общее состояние выросло до 22,2 млрд долларов.
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов добавил к своему капиталу 457 млн долларов (всего 20,4 млрд долларов), глава «Металлоинвеста» и «Мегафона» Алишер Усманов разбогател на 2,79 млн долларов, а владелец группы Evraz Роман Абрамович – на 705 млн долларов.
Некоторые российские миллиардеры, напротив, потеряли часть своих денег. Например, глава НК «Лукойл» Вагит Алекперов «обеднел» на 5,6 млрд долларов. Его общий капитал BBI оценил в 16,6 млрд долларов. Приближенный к президенту России бизнесмен Геннадий Тимченко потерял с начала 2020 года 2,9 млрд долларов, а совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон – 1,5 млрд долларов.