«Аэрофлот» показал чистый убыток в 79 млрд рублей с начала 2020 года
Авиакомпания с государственным участием «Аэрофлот» показала чистый убыток по МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) в размере 79,4 млрд рублей по итогам девяти месяцев 2020 года
Авиакомпания с государственным участием «Аэрофлот» показала чистый убыток по МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) в размере 79,4 млрд рублей по итогам девяти месяцев 2020 года. За аналогичный период прошлого года перевозчик получил прибыль 20,3 млрд рублей, говорится в пресс-релизе группы «Аэрофлот».
Выручка крупнейшей авиакомпании России составила 234,213 млрд рублей (-55,3%), показатель EBITDA - 31,18 млрд рублей, а чистый убыток - 79,406 млрд рублей.
В отчете также сообщается, что «Аэрофлот» за девять месяцев 2020 года перевез 23,1 млн пассажиров, что на 50,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Выручка авиакомпании от регулярных пассажирских перевозок снизилась на 58,4% и составила 179,355 млрд рублей, а выручка от грузовых перевозок увеличилась на 25,9% - до 17,133 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что государственный авиагигант уступил первенство частному перевозчику S7 по числу перевезенных пассажиров, что вызвало недовольство властей. Финансовые показатели «Аэрофлота» ухудшились даже на фоне того, что эта компания единственной получила возможность летать в страны СНГ и более 50 млрд рублей из бюджета в качестве государственной помощи.
Российские СМИ сообщали, что плохие финансовые показатели стали поводом для разговора об отставке главы «Аэрофлота» Виталия Савельева. Осенью текущего года г-на Савельева действительно сняли с должности, но одновременно с этим повысили до главы Министерства транспорта России.