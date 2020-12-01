Глава Ростова-на-Дону заявил, что 13 ковидных пациентов умерли не из-за перебоев с кислородом
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко официально подтвердил гибель в горбольнице №20 пациентов с коронавирусом. При этом чиновник заявил, что причиной смерти 13 человек стали вовсе не перебои с медицинским кислородом
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко официально подтвердил гибель в горбольнице №20 пациентов с коронавирусом. При этом чиновник заявил, что причиной смерти 13 человек стали вовсе не перебои с медицинским кислородом (все погибшие находились на аппаратах ИВЛ).
В ответе на запрос журналистки Екатерины Гордон Алексей Логвиненко заявил, что медицинская помощь 13 пациентам с коронавирусом, была оказана в полном объеме, и они скончались не из-за перебоев в подаче кислорода, о которых сообщили медики.
Глава города также заявил, что сведений из отделения о прекращении подачи кислорода не поступало и что «кислородная поддержка оказана во всех случаях».
По словам чиновника, 8 из 13 погибших в один день пациентов были старше 65 лет и «относились к группе риска». У 12 человек были обширные поражения легких и хронические патологии.
Напомним, в октябре ростовские СМИ сообщили о смерти 13 пациентов с коронавирусом в горбольнице №20. Врачи этого медучреждения сообщили журналистам, что в этот день были перебои с медицинским кислородом, что и стало причиной смерти пациентов.
Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».