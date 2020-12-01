Оперативники задержали Поволжского маньяка, который убивал пожилых женщин
Силовики задержали 38-летнего Радика Тагирова. Мужчину взяли в квартире его гражданской жены. Ранее он был судим за кражу, грабеж и незаконную перевозку оружия
В Казани сотрудники правоохранительных органов задержали Поволжского маньяка, который до этого момента был самым разыскиваемым преступником в России.
Силовики задержали 38-летнего Радика Тагирова. Мужчину взяли в квартире его гражданской жены. Ранее он был судим за кражу, грабеж и незаконную перевозку оружия, сообщает «Лента.ру».
Следствие считает, что задержанный Поволжский маньяк причастен к убийству от 25 до 32 человек. Он переезжал из одного города в другой, где убивал пожилых женщин. В квартиры своих жертв маньяк проникал под видом социального работника или сотрудника ЖКХ.
Убийца всегда орудовал в перчатках, а на месте преступления рассыпал по полу чистящее средство, чтобы сбить со следа полицейских собак. Большинство преступлений маньяк совершил в 2011-2012 годах в Поволжье и на Урале.