Силовики проверят на экстремизм эфир Алексея Навального о своей программе «Пять шагов»
Правоохранительные органы проводят проверку высказываний политика Алексея Навального во время эфира на радиостанции «Эхо Москвы», который состоялся еще 7 месяцев назад
Правоохранительные органы проводят проверку высказываний политика Алексея Навального во время эфира на радиостанции «Эхо Москвы», который состоялся еще 7 месяцев назад.
По версии следствия, во время прямого эфира программы «Разворот» Алексей Навальный призывал к насильственному изменению конституционного строя в России. По данному факту начала проверка в рамках статьи УК РФ «Публичные призывы к экстремистской деятельности», сообщает ТАСС.
В эфире от 27 апреля 2020 года Алексей Навальный рассказывал о своей инициативе по поддержке граждан в период пандемии коронавируса «Пять шагов для России». Оппозиционер требовал от властей выплатить каждому взрослому гражданину РФ по 20 тысяч рублей и по 10 тысяч на ребенка, а также отменить оплату коммуналки и поддержать малый бизнес. Напомним, что российские власти отказались поддержать инициативу оппозиционера и финансово помогать гражданам во время пандемии, как это сделали власти США и стран Европы.
Алексей Навальный в своем Instagram предполагает, что «экстремизмом» власти сочли его слова о том, что власть, которая не хочет помогать своим гражданам в трудное время, «нужно свергать».
«Если наша власть такова, что она ради того, чтобы не сделать мне что-то приятное, они хотят оставить голодными 60 миллионов человек, — такую власть нужно точно свергать прямо сейчас, вполне вероятно, даже насильственный образом», - заявил в эфире оппозиционер.
«Ну конечно, я так и считаю. Власть готовую оставить голодными людей только ради того, чтобы "не подыграть" определенному политику, надо свергать. Потому что это власть врагов народа. Они думают только о себе, своём богатстве и своих местах. Это экстремизм? Ну возбуждайте дело, напомню, что по всем соцопросам мою программу "5 шагов" поддержали 85% граждан РФ. Они все экстремисты», - добавил политик.