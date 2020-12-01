Власти Франции отозвали статью о запрете публикации фотографий полицейских из-за народных протестов
Правящая коалиция Национального собрания Франции отозвала на доработку статью законопроекта «О глобальной безопасности», которая запрещает публикацию видеозаписей действий сотрудников полиции
Правящая коалиция Национального собрания Франции отозвала на доработку статью законопроекта «О глобальной безопасности», которая запрещает публикацию видеозаписей действий сотрудников полиции «со злонамеренными целями».
Лидер фракции «Вперед, республика!» Кристоф Кастанер сообщил, что авторы законопроекта не ставили задачу ограничить свободу слова или свободу СМИ в стране, а спорная статья была направлена лишь на защиту личной жизни полицейских и их защиту от травли.
Статья запрещает публикацию в открытом доступе изображений полицейских и сотрудников других правоохранительных органов с целью «нанести ущерб их физической или психической неприкосновенности». Штраф за нарушение данной статьи составляет 45 тысяч евро.
Данная инициатива правящей парламентской коалиции вызвала широкий общественный резонанс в обществе. Десятки тысяч французов вышли на митинг с требованием отменить планы по внесению статьи о полицейских в законодательство. Противники инициативы считают, что она нарушает права граждан и СМИ, а также может привести к полицейскому произволу.