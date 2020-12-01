01 декабря 2020, 11:45
Глава «Трезвой России» призвал губернаторов объявить 31 декабря выходным днем
Член Общественной палаты и глава «Трезвой России» Султан Хамзаев направил обращение губернаторам с призывом объявить 31 декабря (четверг) выходным днем
Член Общественной палаты и глава «Трезвой России» Султан Хамзаев направил обращение губернаторам с призывом объявить 31 декабря (четверг) выходным днем.
Султан Хамзаева объяснил свою просьбу тем, что выходной день 31 декабря поддержали более 85% россиян, а инициативу объявить выходным последний день года «продвигают на протяжении 6 лет». Общественник отметил, что в прошлом году данную инициативу одобрили 15 регионов, сообщает РИА Новости.
Сам Хамзаев считает, что 31 декабря граждане должны проводить дома с семьей, что сделает атмосферу Нового года более праздничной.