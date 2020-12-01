01 декабря 2020, 11:25
В России за сутки коронавирус выявили у 26 402 человек
В России за сутки выявили 26 402 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 569 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались от осложнений
В России за сутки выявили 26 402 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 569 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались от осложнений.
С начала пандемии в России коронавирус выявили у 2 322 056 человек, из которых 1 803 467 человек выздоровели, а 40 464 человека скончались.
В Москве за сутки выявили 6 524 новых случаев заражения коронавирусом, в Петербурге – 3 697, в Московской области – 1 104, в Нижегородской области – 462, в Свердловской области – 367, в Ростовской области – 332, в Красноярском крае – 336, в Воронежской области – 329, в Архангельской области – 387.