Власти Хабаровского края призвали граждан помогать медикам транспортом и горячим питанием
Транспортом обеспечен только каждый третий из врачей, которые посещают пациентов на дому. Поэтому мы будем признательны гражданам, которые помогут участковым более оперативно обслуживать население, заявили чиновники
Власти Хабаровского края призвали жителей активнее подключаться к волонтерской работе и помогать медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Чиновники просят граждан и бизнес помогать медикам с транспортом и обеспечением их горячим питанием. «Транспортом обеспечен только каждый третий из врачей, которые посещают пациентов на дому. Поэтому мы будем признательны гражданам, которые помогут участковым более оперативно обслуживать население», - говорится в заявлении пресс-службы губернатора.
Кроме того, все желающие могут привозить или заказывать для медиков кофе, чай и горячее питание.
И.о. зампред правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов заявил, что сейчас добровольцы помогают выдавать амбулаторным пациентам необходимые лекарства.