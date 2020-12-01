Бывший директор государственного музея имени Пушкина Ирина Антонова скончалась в возрасте 98 лет
Искусствовед и бывший директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась в возрасте 98 лет. О ее кончине сообщил в Facebook директор Музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак
Искусствовед и бывший директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась в возрасте 98 лет. О ее кончине сообщил в Facebook директор Музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак.
Причина смерти Ирины Антоновой не сообщается.
Ирина Антонова занимала должность директора Пушкинского музея с 1961 по 2013 год, а также была президентом учреждения. Всего же в Пушкинском музее она проработала более 75 лет, начиная с должности научной сотрудницы. При Антоновой ГМИИ имени Пушкина получил статус одного из важнейших в России культурных центров, а также приобрел высокую репутацию в мире.
Ирина Антонова также является кавалером ордена Почетного легиона, заслуженным деятелем искусств и участницей Великой Отечественной войны.