01 декабря 2020, 08:03
Мэрия Южно-Сахалинска отказала в проведении протестного митинга из-за губернаторской елки
Мэрия Южно-Сахалинска отказалась согласовать митинг о недоверии региональному правительству и губернатору Валерию Лимаренко. Отказ чиновники аргументировали открытием губернаторской новогодней елки
Мэрия Южно-Сахалинска отказалась согласовать митинг о недоверии региональному правительству и губернатору Валерию Лимаренко. Отказ чиновники аргументировали открытием губернаторской новогодней елки.
Глава департамента внутренней политики мэрии Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев заявил гражданам, что «для выражения различных народных мыслей» стоит использовать территорию у дома культуры «Родина», сообщает портал «Сахалин.Инфо».
Организаторами митинга о выражении недоверия правительству и губернатору являются работники «Сахалинской механизированной колонны № 68». Компания работала по госконтракту, но получила меньше денег, чем было обещано. Этих средств хватило на покрытие менее 30% долгов по зарплате.