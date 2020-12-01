Движение между Владивостоком и островом Русский из-за обледенения моста наладят с помощью военных кораблей
Тихоокеанский флот откликнулся на обращение полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и выделил четыре десантных катера, чтобы наладить пассажирское сообщение материковой части Владивостока с островом Русский
Сообщение между Владивостоком и островом Русский, которое было прервано из-за ледяного дождя, решили наладить с помощью военных кораблей.
Тихоокеанский флот откликнулся на обращение полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и выделил четыре десантных катера, чтобы наладить пассажирское сообщение материковой части Владивостока с островом Русский, сообщает ТАСС.
В настоящее время власти разрабатывают маршрут движения катеров и их будущее расписание. За один рейс все четыре катера способны перевести более 150 пассажиров.
За помощью к Тихоокеанскому флоту власти обратились из-за того, что открытие моста на остров Русский было отложено еще на несколько дней. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отметил, что мост ото льда приходится очищать вручную, а это сложно из-за его высоты в 324 метра.